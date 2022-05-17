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تعرف على إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 والتى تستهدف عددا من المحاور نرصدها فى التقرير التالى.

 

1-الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

 

2-تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

 

3-إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة.

 

4-تحقيق التنمية المتوازنة والإحتوائية والمستدامة.

 

5-تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

 

6-توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة.

 

7-تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة.

 

8- تخفيض معدلات الفقر في الريف.

 

9- العمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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