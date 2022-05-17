شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 والتى تستهدف عددا من المحاور نرصدها فى التقرير التالى.
1-الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
2-تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.
3-إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة.
4-تحقيق التنمية المتوازنة والإحتوائية والمستدامة.
5-تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
6-توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة.
7-تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة.
8- تخفيض معدلات الفقر في الريف.
9- العمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.