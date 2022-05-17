شكرا لقرائتكم خبر عن متوفى و27 مصابا.. ارتفاع عدد ضحايا أتوبيسى طريق سوهاج البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيسى طريق سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 80 بالقرب من صنية أسيوط إلى 27 مصابا ومتوفى، وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج الجامعى والعام وأخميم المركزى.

كان الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 80 اتجاه محافظة أسيوط شهد قبل قليل وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على الطريق مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 27 آخرين، وتم الدفع بكافة الأجهزة إلى مكان الحادث وجار نقل المصابين.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى قبل قليل بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفى ومصابين وجار الحصر.

وتم إخطار الجهات المعنية وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة.