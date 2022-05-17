شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذه الأيام أياماً مقدسة والتى تعرف كنسيًا بـ" الخماسين المقدسة" وهى الفترة الفاصلة الممتدة إلى 50 يومًا المحصورة بين عيد الفصح وعيد العنصرة.

وفى الفترة من عيد الصعود وإلى 9 أيام من بعده، يُحتفل بدورة احتفالية فى داخل الهيكل فقط وليس الكنيسة كما فى الأيام الـ39، طبقًا لتوصية صدرت من المجمع المقدس فى مجلة الكرازة فى 27 أبريل 2001، حيث تكون الدورة بعد عيد الصعود بأيقونتى القيامة والصعود فى جميع قداسات الأيام والآحاد داخل الهيكل، أما فى عيد العنصرة فيكون فى صلوات رفع بخور باكر فى الهيكل وصحن الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود يوم الخميس 2 يونيو 2022 والذى يوافق 25 بشنس عام 1738 في التقويم القبطى.

وأوضح الأب دومايوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان في تصريحات خاصة لليوم السابع أن عيد الصعود يكون اليوم الأربعين من عيد القيامة ويوافق خميس، ويكون عشية العيد يوم السبت مساءً ويوم الأحد صباحاً يكون هناك قداسين لاستيعاب الأعداد.