شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "القوى العاملة" تُعلن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعلن وزارة القوى العاملة، اليوم، الثلاثاء، نتائج انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية 2022/2026، فضلا عن فتح باب التظلمات من النتائج.

ومن المقرر أن يتم البت فى التظلم من نتائج الانتخابات بعد غد الأربعاء، تمهيدا لإيداع الأوراق يومي الخميس والجمعة (20 و21 مايو الجارى).

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدة أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

وكانت قد أجرت وزارة القوى العاملة، انتخابات المرحلة الأولي من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس الأثنين، حيث فتحت لجان الاقتراع السري المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة علي مستوى 27 محافظة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوي العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية.