شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والعلاج بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة تقدم خدمات الكشف والمتابعة الدورية والعلاج بالمجان.

وتابعت الوزارة، المبادرة تشمل رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة والكشف عن 19 مرضًا وراثيًا.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن الأمراض الوراثية تتضمن "قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالونى بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين فى الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز".

وأضاف، أنه تم تخصيص مركز لعلاج الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، وجارِ التوسع تباعًا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وهذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال من الأعمار المختلفة الذين يعانون من أى أمراض وراثية.