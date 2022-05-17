شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: انضمام فنلندا والسويد للناتو لا يشكل تهديدا لكن سيكون لنا رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما ‏إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يشكل تهديدًا، لكنه سيثير ردًا خلال حديثه في قمة منظمة ‏معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، الاثنين‎.‎

وفقا لشبكة سي ان ان، قال بوتين: "أما بالنسبة لتوسيع الناتو، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد ‏في الحلف وهما فنلندا والسويد - ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول. لذلك، بهذا المعنى، فإن ‏التوسع على حساب هذه الدول لا يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا‎".‎

وأضاف "لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيؤدي بالتأكيد إلى ردنا. سنرى ما ‏سيكون على أساس التهديدات التي ستنشأ بالنسبة لنا‎".‎

وفقًا للرئيس الروسي، فإن توسع الناتو "مصطنع" لأن الحلف يتجاوز هدفه الجغرافي ويؤثر على ‏مناطق أخرى "ليس بأفضل طريقة‎".‎

وقال الرئيس الروسي إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورًا مهمًا للغاية في تحقيق الاستقرار ‏في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وأعرب عن أمله في أن تزداد إمكانيات وتأثير المنظمة فقط في هذه ‏الأوقات الصعبة.‏

وقال بوتين: "آمل أن تستمر المنظمة، التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى هيكل دولي كامل، في ‏التطور. أعني، في هذه الأوقات الصعبة‎".‎

وحسب بوتين، سيتبنى قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم الاثنين بيانًا مشتركًا ‏حول التعاون العسكري‎.‎

وأضاف بوتين أنه سيبلغ رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالتفصيل بشأن مسار العملية ‏العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الجزء المغلق من القمة‎.‎

وقال بوتين إن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتزم إجراء سلسلة من التدريبات ‏المشتركة هذا الخريف، والتي ستجرى في كازاخستان وطاجيكستان.‏