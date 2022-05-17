شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تأبين الشهيدة شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء تأبين للشهيدة شيرين أبو عاقلة، التى اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين قد أعلن عن إقامة النقابة، لقاء تأبين للشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة، والتي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي، اليوم الثلاثاء الساعة 7 مساء.

وجدد ضياء رشوان تعازيه باسم جموع الصحفيين المصريين لأهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شهيدة الصحافة، وفتح تحقيق دولي أوسع حول كل جرائم قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحفيين وخصوصا الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية.