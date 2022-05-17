شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تغلق اليوم باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، باب قبول التماسات الطلاب على نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"، وذلك من خلال الموقع الرسمى للكلية، حيث إن تقديم الالتماسات يتم إلكترونيا على موقع الكلية وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى للكلية.

وكانت كلية التجارة بجامعة القاهرة بدأت فى قبول التماسات الطلاب يوم الثلاثاء 10 مايو من خلال التسجيل المباشر على موقع الكلية واختيار المواد التى يرغب فيها الطالب التقدم بالتماسات، وحددت الكلية مدة أسبوع للتقدم بالالتماسات من المقرر أن ينتهى اليوم الثلاثاء.

وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أعلن أن الكلية انتهت من أعمال مراجعة نتيجة امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم، والتى تم إجراؤها فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان، مؤكدا الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، وأنه تم رفع النتيجة على موقع الكلية وإعلانها يوم الإثنين الماضى.