برلماني لـ"الخليج 365" عن أزمة التابلت والثانوية: طابور الأهالي أمام مكتبي دليل فشل منظومة التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، على الأزمة الدائرة حاليا بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي، مؤكدا أن الطلاب يعيشون أزمة نفسية ومعنوية بسبب وزير التربية والتعليم.

وقال منصور في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الطلاب على مدار اليوم وأمس يشكون من سقوط التابلت أثتاء أداء امتحان آخر العام، وللأسف الوزير كله حاجة عنده تاما، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم يعتمد على تقارير كاذبة ومذيفة ولا توجد نسبة حقيقية عن أداء الامتحان على التابلت.

وأضاف أن أولياء الأمور خرجوا اليوم من مدارس أبنائهم إلى تقديم شكاوى في وزير التربية والتعليم لدي في المكتب بسبب سقوط نظام التابلت وعدم قدرة أبنائهم على أداء الأمتحان، مشيرا غلى أن الوزارة طالبت الطلاب الذين لم يستطيعوا أداء الامتحان بأن يؤدوا الأمتحان في يوم واحد نهاية الشهر.

وأشار إلى أن التقارير التي وصلت إلى مكتب الوزير تقول إن نسبة أداء الطلاب الامتحان على التابلت 95% والحقيقة أنها لا تتعدى 25%، بالإضافة إلى أنه تم نقل الطلاب إلى مدارس أخرى بحجة أنها بها انترنت والتابلت لن يسقط وهذا لم يحدث.

وتابع "للأسف الشديد وزير التربية والتعليم يعيش في خيال بعيدا عن المواطنين وبعيدا عن الواقع الذي يؤكد أن نظامه التعليمي فاشلا شكلا ومضمونا، مطالبا وزير التربية والتعليم بالعودة إلى مضابط لجنة التعليم بمجلس النواب منذ أكثر من 4 سنوات حينما قالت له إن نظام التابلت سيكون فاشلا لأننا لم نمتلك آليات تشغيله وهو ما يحدث حاليا.

وأشار النائب منصور قائلا لوزير التعليم، "منذ 3 سنوات طرحت فكرة تطوير التعليم والجميع أيدك ووافق علي فكرتك، لكننا مازالنا في مرحلة الفكرة وليست الخطة يا معالي الوزير النظام فاشل وأنت بعيد عن الواقع وكل التقارير التي تأتي إليك مذيفة وكاذبة وللأسف أن تصدقها وتكذب المواطنين".

وكان مسؤولو التطوير التكنولوجي بعدد من المدارس والإدارات التعليمية، إن منصة الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي تعمل بكفاءة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية، بنسبة 70% إلكترونيًّا و30% ورقيًّا؛ حيث تعقد الامتحانات بنظام 30% من الأسئلة موضوعية ومقالية، وتكون ورقية؛ يتم وضعها من معلمي المواد بإشراف من الإدارة، والـ70% بنظام الأسئلة الإلكترونية، على التابلت، وتكون الأسئلة اختيارًا من متعدد.