محمد نجم في صالون "التنسيقية": التضخم الحالي مستورد.. وهناك محاولات لتسييس الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

​قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يؤثر مباشرة على كل العملات العالمية، وهو انعكاس حقيقي لما يمر به العالم من أزمات كبيرة تجسدت في زيادة التضخم، وارتفاع أسعار الوقود، وأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف نجم، في كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التوقعات الاقتصادية ذاهبة إلى الأسوأ نتيجة البلبلة المجتمعية تجاه تناول القضايا الاقتصادية الفنية، وهو ما أثر على سوق الذهب والعملات والأجهزة الكهربائية.

وتابع: "مؤتمر رئيس الوزراء، أمس الأول، تحدث بلغة الأرقام على خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتضخم المستورد من الخارج".

وشدد نجم على أن الأزمة الاقتصادية عالمية وليست صناعة حكومية، وللأسف الشديد نشهد محاولات شعبوية لتسييس الأزمة، وهو ما يجب أن تنتبه إليه الحكومة والإعلام.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الاثنين، صالون سياسي بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته؟".

تناول الصالون مناقشة أسباب قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي، والآثار المحلية والدولية لقرار رفع الفائدة، والتوقعات والحلول المبنية على قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي.

أدار الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستضاف كلا من الباحث والخبير الاقتصادي محمد نجم، والنائبة المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمينة المرأة في حزب الشعب الجمهوري، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.