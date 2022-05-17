للراغبين في الحج.. تعرف على اشتراطات استخراج شهادات فحص كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، اشتراطات استخراج شهادات فحص فيروس كورونا، للمواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج هذا العام.

وجاءت هذه الاشتراطات على النحو التالي:

- فحص كورونا للمسافرين لأداء فريضة الحج هذا العام من خلال المعامل المركزية وفروعها على مستوى الجمهورية.

- يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2022 الخاص برسوم فحص PCR للمسافرين للحج وذلك بسعر 650 جنيهًا للمواطن المصري و750 جنيهًا لأي جنسية أخرى.

- في حالة رغبة العميل في استلام النتيجة مبكرًا عن موعد الاستلام نظرا لظروفه يتم تحصيل 1900 جنيه للمصريين و1800 جنيه لأي جنسية أخرى ويتم تسليم النتيجة للعميل بعد ساعتين من إجراء الفحص.

- يتم استخدام الاختيارات التالية عند استلام نتيجة فحص PCR كورونا:

1- يقوم العميل باستلام نسخة ورقية معتمدة من النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة من المعامل المركزية أو من المكان الذي تم سحب العينة به.

2- استلام النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للمعامل المركزية عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي يتم تسليمها للعميل عند إجراء الفحص (يتم لصق باركود على إيصال الدفع متضمنًا اسم المستخدم وكلمة المرور).

3- يقوم العميل بإرسال رسالة نصية لطلب النتيجة علي الواتساب الخاص بالمعامل المركزية ۰ ۱۰۱۰۳۹۰۲۳۸ وتتضمن الرسالة صورة من الرقم القومي أو صورة من جواز السفر للعميل، وسوف يتم ارسال النتيجة فورًا.

4- يتم سحب العينات في المعامل المركزية يوميا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء، بما في ذلك أيام الجمعة والإجازات الرسمية وذلك خلال فترة سفر الحجاج.

5- تقوم معامل المحافظات بسحب العينات يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، وبما في ذلك أيام الجمعة والإجازات الرسمية وذلك خلال فترة سفر الحجاج.