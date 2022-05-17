ضبطهما بغرفة النوم.. ربة منزل وعشيقها أمام الجنايات بتهمة قتل الزوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة ربة منزل وعشيقها للجنايات بتهمة قتل زوجها عقب ضبطه لهما في عش الزوجية بمدينة السلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "أ. ع"، 25 عامًا، فرد أمن، و"ع. ع، 33 عاماً، ربة منزل، في 21 مارس 2021 بدائرة قسم السلام أول محافظة القاهرة قتلا المجني عليه "و. م" عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وعلى إثر اكتشاف المجني عليه وجود علاقة آثمة بين المتهمين ضمرا في نفسيهما قتله واستل الأول سلاحاً أبيض (سكين) وطعنه به في صدره وبطنه حال وجود الثانية بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله.

كما نسبت النيابة للمتهمين أن الجناية ارتبطت بجنحة أخرى، حيث إنه في ذات الزمان والمكان المتهم الأول؛ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب جريمة الزنا بأن واقعها بمسكن الزوجية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية وهي زوجة المجني عليه ارتكبت الزنا مع المتهم الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل تسهيل الهرب من ارتكاب جنحة الزنا.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين أيضاً حازا وأحرزا سلاحاً أبيض (سكين) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.