شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: نشهد انخفاضا تدريجيا فى معدلات البطالة خاصة بقطاع التشييد والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال طاهر صالح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك الكثير من القطاعات بالدولة انخفضت فيها نسبة البطالة، لاسيما قطاع التشييد والبناء.

وأضاف طاهر صالح في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة CBC، أن مصر تشهد انخفاضا تدريجيا في معدلات البطالة، مردفا: "قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية شهدت معدلات إقبال من المشتغلين، وفي هذا الربع من العام الحالي نسب البطالة في الريف مستقرة رغم جائحة كورونا".

وتابع رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعددات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: "ظاهرة البطالة في مصر، ظهرت بين الشباب والتعلمين، ورغم الرقمنة والتحول الرقمي في مصر، إلا أن هناك نسب بطالة في هذا الجانب، لأن الخريجين لا يواكبون متطلبات سوق العمل في هذا الجانب تحديدا، لاسيما وأن الرقمنة والتخصصات الحديثة هي أبرز قطاعات سوق العمل".

وأكمل،"خريجي كليات التجارة والحقوق والأداب أعلى نسب خريجين بين الكليات، والأقل حصولا على الوظائف، ويعاني نسب كبيرة من الطلاب من عدم وجود فرص عمل لهم بعد التخرج، ويجب تأهيل الطلاب بالتخصصات الجديدة لمواكبة سوق العمل".