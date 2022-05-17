الصادرات الزراعية: اكتفاء ذاتى من الخضار والفاكهة وتصدير 120 ألف طن عنب

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس الصادرات الزراعية إن مصر حققت نجاحات كبيرا فى الصادرات الزراعية، ووضعت مصر على خريطة العالم فى العديد من المحاصيل، مضيفا أن مصر تصدر العنب بـ 120 ألف طن وهذه الأرقام لم تحدث من قبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دى إم سي” المذاع على قناة دى إم سى،: "بدأنا فى تصدير أصناف جديدة ومختلفة، وقيمتها الزراعية أكبر، حيث يتم تصدير 120 ألف طن من العنب لأول مرة، والبرتقال المصرى مهم للغاية، وأصبح رقم واحد فى العالم، وكذلك الليمون والحمضيات"، لافتا إلى أن مصر تواجه تحديا كبيرا بسبب التنافسية والسيطرة والعديد من التحديات الأخرى التى تدركها الحكومة.

وتابع أن هناك جود اكتفاء ذاتى من الخضار والفاكهة فى مصر، باستثناء المواسم الزراعية، مؤكدًا أنه لا يوجد بلد فى العالم يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل وقت، والاتحاد الأوروبى بدأ فى زيادة استيراد الحاصلات الزراعية من مصر.