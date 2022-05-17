شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الدولة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المزارعين لتحسين معدلات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المزارعين لتحسين معدلات الإنتاج، ورأينا ذلك جليا فى تجفيف محصول الطماطم فى محافظة الأقصر فى مشهد رائع.

أضاف القرش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن تجفيف الطماطم يرفع من قيمتها حال القيام بهذه الأعمال، كما يتم فى الأقصر، مشيرا إلى مساعدة وزارة الزراعة لكل المزارعين وتقديم كل الدعم لهم فى السنوات الأخيرة.

وتابع معاون وزير الزراعة: "نسعى لفتح أسواق جديدة للمحاصيل الزراعية وتحسين المنتج النهائى مثل تجفيف الطماطم، والدولة المصرية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بسبب ما قامت به من مجهودات كبيرة فى الفترات السابقة".