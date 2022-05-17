شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 ملايين و800 ألف جنيه باكورة مبيعات صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف وصول باكورة مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف لـ 5845400 جنيه بإجمالى مبيعات 2657 صك أضاحى سودانى، لافتة إلى أنه جاءت فى المقدمة مديرية أوقاف بنى سويف، حيث حققت إجمالى 710 صكوك أضاحى بمبلغ 1562000 جنيه.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه)، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه، بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.

وفى سياق متصل يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدا الثلاثاء، اجتماعا بمديرى المديريات عبر فيديو كونفرانس لمناقشة تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية وعودة المقارئ القرآنية والبرنامج الصيفى للطفل ومشروع صكوك الأضاحى وتجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك.