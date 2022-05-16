شكرا لقرائتكم خبر عن "هى تستطيع".. ندوة بتجارة حلوان ضمن فعاليات المهرجان الرياضى لطالبات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان ندوة هى تستطيع فى إطار فعاليات المهرجان الرياضى لطالبات الجامعة بقاعة الدكتور حسن حسني، الذي تنظمه الكلية بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة وبالتعاون مع رعاية الشباب بالجامعة ، واتحاد الطلاب وأسرة من أجل مصر بالصالة المغطاة.



جانب من الندوة

ندوة تجارة حلوان

كما أضاف أن هناك العديد من النماذج النسائية المشرفة بجامعة حلوان فهناك نائبة لرئيس الجامعة كما أن هناك العديد من العميدات ووكيلات الكليات وعضوات هيئة التدريس بالإضافة لأن اتحاد الطلاب يشتمل على العديد من الطالبات، وطالبات جامعة حلوان يشرفنها في مختلف المحافل العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

فيما قالت الدكتورة منى فؤاد عطية أن هي تستطيع منذ قديم الأزل ، والسيدة الريفية تستطيع وترعى أسرتها وتساعد زوجها في الحقل، والمرأة البسيطة تعول أسرتها بجد ومثابرة، وأضافت سيادتها أنه سبحانه وتعالى حبى المرأة بالعديد من السمات مثل التحمل والصبر والجلد وإدارة المعاملات وتعدد المهام والحنان والعطف وغيرها، فهي ناجحة في عملها وأسرتها، وفي نفس السياق أكدت سيادتها أن الدولة المصرية العظيمة تساعد وتسن القوانين لصالح المرأة، ولكن المرأة هي من تعمل على انجاح المجتمع من خلال دورها الإيجابى الفعال وعملها وجدها، وفي ختام كلمتها قدمت الشكر للمجلس القومي للمرأة لإعطاء فرصة ثرية للطالبات بالتعاون مع الجامعة.

رحبت الدكتورة أماني فاخر بجميع الضيوف من المجلس القومي للمرأة ومؤسسة المرأة المصرية الأفريقية، موضحة أن الإنجازات التي حققتها المرأة منذ إعلان د الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن المرأة شريك رئيسي في التنمية المستدامة غير مسبوقة، لتصبح نساء مصر عظيمات مصر، وجاء اختيار الكلية لعمل مهرجان رياضي يشتمل على رياضات مختلفة تقل المشاركة النسائية بها مثل كرة القدم والشطرنج لإثبات أن المرأة قادرة ، وضربت عميدة الكلية مثالاً بنماذج نسائية يحتذى بها منها الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ليس فقط لتقلدها منصب نائب رئيس الجامعة، وإنما لتحقيق قطاع الدراسات العليا انجازات في مجال البحث العلمي في عهدها .

وأوضحت الدكتورة جيهان رجب أن المرأة قفزت قفزات متتالية وحققت مكاسب غير مسبوقة وتقلدت أعلى المناصب، كما أوضحت مهام المجلس القومي للمرأة من اقتراح سياسة عامة للمجتمع في تمكين المرأة ووضع خطة قومية لمواجهة مشكلاتها والنهوض بأوضاع المرأة، بالإضافة إلى إبداء الرأي في موضوعات المرأة والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بها وتقديم الدورات التدريبية في هذا المجال.

وأعربت السفيرة نجوى إبراهيم عن سعادتها بتواجدها في رحاب جامعة حلوان، موجهة كلمة للمرأة أنتي الأفق الذي تشرق منه شمس القوة والسعادة في الكون، نجحتي في حقول الحياة كافة لكي مني وسام على صدرك أيتها المرأة المكافحة، كما عرضت نماذج متعددة لنساء مصريات ناجحات في مجال الفضاء والفنون والرياضة .

وفي ختام الحفل تم تقديم فقرة شعر، وتقديم دروع كلية التجارة وإدارة الأعمال إلى الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعميدات الكليات وضيوف الندوة والمتحدثات بالندوة.