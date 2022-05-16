بطريرك الكاثوليك والراهبات المصريات يستقبلان البطريرك الكلدانى بهليوبوليس

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الراهبة مارى نادية سعيد، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات، غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، جاثليق وبطريرك الكلدان فى العالم الكلى الطوبى، وذلك بمقر الرهبنة بهليوبوليس.

وشارك فى الاستقبال البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كما رافق البطريرك الكلدانى خلال الزيارة، سيادة المطران باسيليوس يلدو، المعاون البطريركى الكلدانى، وسيادة الخور أسقف بولس، المدبر البطريركى للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والأب سامى الريس، رئيس الإرسالية الكلدانية بيافاريا بألمانيا، والأب مايكل سليم الفرنسيسكاني.

وتضمن اللقاء تبادل الحديث والهدايا التذكارية، وذلك فى جو من المحبة والأخوة، علمًا بأن اللقاء شهد حضور سيادة المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر.