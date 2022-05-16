شكرا لقرائتكم خبر عن مازالت الأجواء تميل إلى البرودة.. لماذا؟ الأرصاد تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقضى شهر أبريل ومنتصف مايو، ولازالت الأجواء تميل إلى البرودة، خاصة في أوقات الليل، وهذا على غير العادة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت: بينما تشهد وسط وغرب أوروبا درجات حرارة تجاوزت 30 درجة ولعدة أيام، حيث امتد الدفء الشديد من ايبيريا إلي بولندا؛ لتعتبر هذه أول موجة حارة تشهدها أوروبا هذا العام لتنبئها بفصل صيف مختلف.

وتابعت: ترجع اختلافات درجات الحرارة في المناطق السالف ذكرها، بسبب طبيعة طبقات الجو العليا، حيث يتمركز مرتفع جوي علي غرب القارة الأوروبية وتزداد درجات الحرارة هذه الأيام درجتين خلال هذه الفترة من العام.

وأضافت: بينما يتخلل الضغط فوق شمال شرق أفريقيا، مسببا امتداد منخفض جوي علي مصر حيث تنخفض درجات الحرارة نسبيًا عن المعتاد بدرجة وأكثر وتتكون السحب وتنشط الرياح لتعطي شعور افضل بدرجة الحرارة علي غير العادة في هذا الوقت من كل عام؛ وتمتد هذه الأجواء لنهاية الأسبوع .