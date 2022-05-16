نقابة الإعلاميين تعقد جلسة جديدة بشأن الحوار الوطني غدًا الثلاثاء



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن النقابة تعقد مساء غدٍ الثلاثاء، بمقرها 8 شارع عائشة التيمورية اجتماعًا مهمًا في إطار سلسلة اللقاءات التي تتم للحوار للحديث حول محور الإعلام ومناقشة استراتيجية ومستقبل الإعلام المصري وبحضور عدد كبير من الإعلاميين من بينهم محمد هاني ومصطفى شحاتة ونادية مبروك وتامر أمين وعدد كبير من شباب الإعلاميين في مختلف التخصصات.

ولفت عدلي إلى أنه سيعقد حوارًا موسعًا مع عدد كبير من الإعلاميين سواء في التليفزيون المصري والقنوات الخاصة لمناقشة أهم المحاور الخاصة بتطوير المحتوى الإعلامي واخلاقيات المهنة، وكيفية وقوف وسائل الإعلام بجوار الدولة للدفاع عن الأمن القومي وقضايا المواطن.

كما شدد على أهمية هذه الاجتماعات من أجل المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، مشيرًا إلى استمرار المناقشات الخاصة بالمشاركة في الحوار الوطني داخل نقابة الإعلاميين.