أستاذ زراعة يعلن نجاح حصاد قمح الجفاف "عرابي 1881" في الأرض الرملية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الوراثة كلية الزرعة في جامعة الزقازيق، حصاد قمح الجفاف من نوع "عرابي 1881" في مزرعة بمدينة الصالحية الجديدة.

وقال سليمان في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كما كنا نوضح في المنشورات السابقة فقد تم تجربة قمح عرابي لأول مرة تحت نظام الري بالرش في أرض رملية وبفضل الله تعالى أعطى الفدان الواحد 20 أردب، رغم الكثير من الأخطاء والصعوبات التي واجهتنا، في حين أن الأصناف الأخرى المزروعة في أراضي مجوارة وتروى بالغمر لم تصل إنتاجيتها إلى 15 أردب للفدان، بسبب إصابتها بالأصداء، ما يجعل قمح عرابي 1881 يتفوق في المحصول فهو مقاوم تمامًا للأصداء الثلاثة".