نقيب المهندسين يلتقي نقيبي المعلمين والزراعيين لبحث التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين صباح اليوم بنقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف زناتي، ودكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ورئيس اتحاد الزراعيين الأفارقة.

وقال، نقيب المهندسين أن اللقاء تناول التنسيق المشترك بين النقابات المهنية، وتفعيل آليات تطوير العمل النقابي في مصر، وفتح آفاق التعاون المثمر بين النقابات المهنية ترسيخًا لدورها المجتمعى، بوصفها شريك أساسي للمجتمع المدني في كل ما يتعلق بالعمل الوطني العام، ولكونها الاستشاري الأول للدولة كلُ في تخصصه، كما تطرق اللقاء لبحث سبل التعاون المستقبلي للارتقاء بالخدمات التي تقدم لأعضاء النقابات المهنية على مستوى المحافظات.

وأضاف النبراوي :" كما تطرق الحديث إلى التنسيق المشترك بخصوص المشاركة في «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبر الحضور عن ترحيبهم بهذه الحوار الواسع الذي يضم كل أطياف المجتمع وعلى رأسها النقابات المهنية التي تمثل ملايين من المصريين، واعتبروه بادرة أمل، ويفتح باب الحوار لمشاركة كل فئات المجتمع جميع في صياغة مستقبل مصر، كما أن مشاركة النقابات المهنية في هذا الحوار يعزز من ترسيخ حالة الاستقرار المجتمعي، ويضمن تمثيل كل الفئات المجتمعية بمختلف التخصصات.