بعد شائعة نوم أبو الهول.. مصادر سياحية تكشف عدد زائري منطقة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، نسبة الإقبال على زيارة منطقة الأهرامات، لزيارة تمثال أبو الهول، بالتزامن مع تصدره مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ادعاء أنه "مغمض العينين" وأنه نائم.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن المنطقة شهدت زيادة أعداد الزائرين من الأجانب والمصريين، موضحة أن عدد الزائرين المصريين تراوح بين 2000 إلى 2800 زائر، بينما تراوح عدد الزائرين الأجانب بين 1000 إلى 1800 زائر، بينهم عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام لتصوير تمثال أبو الهول.

وكان من المعتاد أن تستقبل المنطقة في تلك الأوقات من السنة أعداد تتراوح من 700 إلى 800 زائر مصري في اليوم خاصة مع فترة الامتحانات.

وأضافت المصادر، أن المنطقة الأثرية "الأهرامات وأبو الهول" استقبلت خلال فترة عيد الفطر المبارك، حوالي 100 ألف زائر مصري وأجنبي.