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أول تعليق من التعليم على احتواء امتحان تاريخ أولى ثانوي على أسئلة من الترم الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

علق الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات على شكاوى أولياء الأمور من صعوبة مادة التاريخ للصف الأول الثانوي، وتضمنه أسئلة من منهج الفصل الدراسي الأول.

وأدى اليوم الاثنين، طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، في اليوم الثالث لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وقال رئيس المركز القومي للامتحانات، لمصراوي، إن هذا الكلام غير صحيح، مؤكدًا أن الأسئلة كلها من بنوك الأسئلة التي أعدها مجموعة من خبراء وفنيين المواد الدراسية.

وشدد رئيس المركز القومي للامتحانات، على أنه هذا الكلام غير منطقي، كما أن هناك مراقبة من مجموعة فنيين بالمواد تتابع الامتحان أول بأول أونلاين، ولم يتم تسجيل أي ملاحظات على الأسئلة.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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