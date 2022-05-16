واقعة "قمر الوكالة".. النيابة تستمع لعدد من المتضررات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستمع النيابة المختصة لأقوال عدد من السيدات المتضررات من منتجات فتاة تبيع مستحضرات تجميل ببولاق وشهرتها "قمر الوكالة".

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهم، وطلبت التحريات حول الواقعة.