شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الشرق الأوسط تكرم البابا تواضروس بهدية منحوتة من جبل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى مجلس كنائس الشرق الأوسط خلال فعاليات جمعيته العامة الثانية عشر، المنعقدة في مركز لوجوس الباباوى لأول مرة في مصر، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هدية تذكارية منحوتة من صخر لبنان.

وقال الدكتور ميشال عبس أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، إن الهدية نحتها فنان لبنانى من جبل لبنان، وتحمل كل الرموز القبطية والشخصية لقداسة البابا ويتوسطها الصليب المقدس.

وبدأت منذ قليل أعمال الجمعيّة العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، تحت شعار "تشجّعوا! أنا هو. لا تخافوا!" (متّى 14: 27)، بضيافة من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة، في مركز لوجوس البابويّ فى وادى النطرون فى مصر.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى خلال كلمته بالجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط: "نجد أنفسنا أمام مسؤوليتنا وتجري في داخلنا أصوات ضمائرنا، ليكون أمامنا صوت الحق، ونقول للعالم أعدوا طريق الرب واصنعوا الطريق المستقيم، فالكنيسة هي حارسة الأخلاق ومذبح التعليم وغارسة الحياة الأفضل فلنتشجع بكلمات الرب لنعلن مواقفنا الثابتة".

وتابع قداسة البابا أن الحروب والمخاصمات تبدأ من النفس البشرية الطامعة التي كبرت بالإنانية في كل موارد الطبيعة التي جعلتها تقع فريسة في الشهوة والحرب والتي انتهكت الطبيعة وشوهت المسئولية فقد جعل الله الإنسان من خلقه سلطانا على الطبيعة ليكون مسئول عنها ويرعاها وينميها ويحميها بل ويحبها إلا أنه أرهق الطبيعة من حوله.



تكريم قداسة البابا تواضروس الثانى



جانب من التكريم