شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فيروسات: خطورة انتشار جدرى القرود بين البشر محدودة جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن فيروس جدرى القرود، متواجد منذ فترة السبعينيات، ورغم انتقاله من القرود إلى الإنسان، إلا أنه غير مقلد مثل فيروس كورونا ، كون فرص انتقاله قليلة جداً، وتابع: "لا يوجد ما يدعوا للقلق كونه لا يوجد به متحورات مثل كورونا".

وأضاف "الشبينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن خطورة انتشار جدرى القرود بين البشر محدودة جداً ولا تؤثر على حياة البشر.. وعليه لا يودجد مجال للقلق".

ومن حيث فيروس كورونا، قال "الشبينى"، إن حدة تأثير كورونا على الإنسان باتت ضعيفة، ونسب الإصابة به تراجعت، ولكن لا يجب علينا التوقف عن أخذ الحيطة من الأشخاص المصابين به.