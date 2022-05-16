شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث الزراعة": المزارع المصرى على رأس أولويات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل منذ عام 2014 على تطوير قطاع الزراعة نظراً لما يوفره من أمن غذائى لمصر وتشابكه مع كافة القطاعات، مشدداً على أنه الدولة تعمل على تطوير منظومة الرى وتبطين الترع، واستنباط سلالات حديثة من المحاصيل الزراعية، وتابع:" المزارع المصرى على رأس أولويات الدولة المصرية".

وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية ونعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتى من خلال دعم المزارع المصرى وزيادة الرقعة المنزرعة منه وعمل حوافز تشيعيه وزيادة أسعار توريده.

ولفت "القرش"، إلى أن التوسع الرأسى والأفقى فى القطاع الزراعى من خلال المشروعات القومية تزيد من إنتاج المحاصيل وتوفر ما يكفى للاستهلاك المحلى، وتابع:" حجم المساحات المنزرعة من القمح غير مسبوق بالإضافة إلى هناك جودة فى إنتاجية الفدان"، لافتاً إلى أن الدولة تنفق المليارات على عملية البحث العلمى.

وأكد متحدث وزارة الزراعة، أن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية بلغ 5.6 ملايين طن بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار فى عام 2021، وتابع: "اتباع الدولة أدوات الزراعة التعاقدية يؤدى إلى زيادة ثقة الفلاح المصرى وزيادة إنتاج الحاصلات ودعم القطاع الزراعى".