شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء تستضيف ورشة عمل فى طب وفسيولوجيا الفضاء للمرة الأولى فى مصر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وكالة الفضاء المصرية نخبة من ممثلي القوات المسلحة المصرية، وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام بكليات الطب والعلوم والهندسة البيئية وهندسة الطيران والفضاء و ممثلين عن جامعات القاهرة والأزهر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة عين شمس وجامعة الجيزة الجديدة وجامعة بنها وجامعة زويل لحضور ورشة عمل في طب وفسيولوجيا الفضاء، تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية والمعهد الفرنسي لطب الفضاء وعلم وظائف الأعضاء (MEDES)، للمرة الأولى فى مصر.

وبدأت اليوم فاعليات ورشة العمل حول مجال الطب الفضائى، والتى ستستمر 3 آيام متتالية فى مقر وكالة الفضاء المصرية، حيث افتتح الدكتور محمد خليل عراقى نائب - الرئيس التنفيذي للوكالة- الورشة بالترحيب بالحضور الكريم، وأعرب عن سعادته وفخره بعلماء وأساتذة مصر الأجلاء المجتمعين للنهوض في مجال الطب وفسيولوجيا الفضاء، ثم قام بتقديم ممثلين المعهد الفرنسي لطب الفضاء وعلم وظائف الأعضاء، الدكتورة أودري بيرتييه - الرئيس التنفيذي للمعهد، والدكتورة آن بافي لو ترون ، والدكتور آلان ميليت.

وانتهى اليوم الأول لورشة العمل بعد تقديم ثلاث محاضرات سلطت الضوء على أنشطة الطب الفضائي المتعددة والرحلات الفضائية المأهولة، وأحدث البحوث القائمة على دراسة تأثير الفضاء على جسم الإنسان وكيفية تكيف رواد الفضاء أثناء وبعد المهمات الفضائية.

وفي الختام ، تم استخلاص العديد من المقترحات الهامة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، عقد المزيد من مثل هذه اللقاءات كمؤتمرات علمية أو ورش عمل و ندوات تثقيفية تعقد بالتنظيم مع الجهات المعنية بالمجال، إلى جانب التنسيق مع وكالة الفضاء والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتدعيم وتشجيع الجامعات لزيادة أعداد الدارسين من الطلاب في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل ما يعرف بمفهوم دبلوماسيين العلوم وتعظيم العائد منها من خلال استراتيجية التعليم والبحث العلمى لأفريقيا ودور مصر الريادى فى ذلك.



جانب من الحضور



ملتقى وكالة الفضاء



جانب من الملتقى