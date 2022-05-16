شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة بجنوب القاهرة تقرر إخلاء سبيل قمر الوكالة بكفالة 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إخلاء سبيل الفتاة "الشهيرة بقمر الوكالة"، والتى تقوم ببيع منتجات مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، بكفالة 20 ألف جنيه.

كانت التحقيقات، كشفت أن الفتاة أكدت أن مبيعاتها زادت بعد ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذى جعلها تقوم بالظهور اكثر من مرة على شبكات التواصل الاجتماعي وتبيع بأسعار منخفضة بهدف زيادة المبيعات .

وأضافت الفتاة خلال التحقيقات أن كثيرا من الفتيات والسيدات يقومون بشراء منتجات مستحضرات التجميل منها، لافتة إلى أن هناك العديد من العاملين فى ذات المجال يقوموا بشراء منتجات مماثلة من التجار ويقومون ببيعها للمواطنين.

كانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام إحدى الفتيات "الشهيرة بقمر الوكالة"، بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات.

بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها (إحدى الفتيات- مقيمة بمنطقة إمبابة بالجيزة).. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إستهداف المذكورة وأمكن ضبطها وبحوزتها (كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.