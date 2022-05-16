شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انخفاض الأسعار العالمية لمعدن الذهب أدى إلى تراجع سعره محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الذهب وصل لأسعار غير مسبوقة خلال الشهرين الماضيين، وكان هناك إقبالا قويا من المشترين على الجنيهات الذهب والسبائك، وذلك كون الذهب مخزون قيمة وملاذ آمن للاستثمار، وتابع:" انخفاض الأسعار العالمية لمعدن الذهب أدى إلى تراجع سعره محلياً".

وأضاف "فرج"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن هناك إقبال ملحوظ من المواطنين على شراء الذهب خلال الفترة الماضية وذلك يعود إلى أنه استثمار آمن، وتابع:" وأنا بحب أقول أنه مش بيزعل حد".

وأكد "فرج"، أن الذهب معدن قديم جداً ويعود لعهد القدماء المصريين ولم يتأثر حتى الآن، والتأثيرات العالمية مع عملية العرض والطلب هما من يحددا سعره، ولكن فى نهاية الأمر هو مخزون قيمة آمن جداً.