شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 15 مسجدًا بالمحافظة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة 15 مسجدًا بمحافظة البحيرة الجمعة المقبلة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدان صيانة وترميمًا.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، لافتة إلى أن المساجد المقرر افتتاحها هى:
أولًا : مساجد الإحلال والتجديد
1. المرحوم محمد حسني مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور
2. عزبة سليم جبارس بحري – مركز ايتاي البارود
3. عزبة أبو قابيل البحري أثريات فاضل – مركز ايتاي البارود
4. عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاي البارود
5. الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة
6. الأنوار المحمدية - البسلقون – كفر الدوار
7. الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية
8. الرضا – بريم – كوم حمادة
9. الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار
10. النور – قرية ويصا الكبيرة - دمنهور
11. أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور
12. عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير
13. الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
14. الطاهر – ببيان – كوم حمادة
15. سيدي يوسف – قرية ديبي – مركز رشيد