شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس يوجه بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية لتعزيز الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى توجيهات الرئيس السيسى بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية لتعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية..

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