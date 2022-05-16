شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طرق تخزين الموز فى التلاجات وتجول داخل سوق السمك بالعبور "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى جولة سريعة لكاميرا تلفزيون الخليج 365 بداخل سوق العبور الدولى للسمك و الخضار و الفاكهة رصدنا استقرار أسعار الأسماك اليوم الاثنين وفقا للأسعار الجملة فى سوق العبور، وسجلت أسعار البورى "1" بين 49-55 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 37 - 54 جنيها، سجل البلطى مزارع 1 بين 22-25جنيها للكيلو، واستقر البلطى المزارع 2 ليسجل 17-21 جنيها للكيلو،أسعار البلطى الأسوانى تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطى 30 - 110 جنيهات للكيلو.

وأسعار الخضار بسوق العبور وسجل سعر كيلو الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات والجزر من 1.5 إلى 4 جنيهات والباذنجان البلدى 3.5 إلى 6 جنيهات والرومى 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 4.5 إلى 5.5 جنيهات والفلفل الحامى 4.5 إلى 5.5 جنيه حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 5.5 إلى 10.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2 إلى 4 جنيهات.