تعرف على أماكن الجامعات التكنولوجية بعد الإعلان عن استقبال الطلاب الجدد

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الحيوى، مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى، إن مصر بدأت إنشاء 3 جامعات تكنولوجية فى 2019، ووصلت الجامعات التكنولوجية على أرض مصر حاليا إلى 10 جامعات فى أماكن مختلفة.

أضاف الحيوى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن 6 جامعات تكنولوجية ستفتح أبوابها لاستقبال الطلاب فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك من أجل زيادة الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى لسوق العمل، "الجامعات التى ستبدأ موزعة على حسب المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وهذا أهم شئ فى الأمر".

وتابع مستشار وزير التعليم العالم للتعليم الفني: "نحقق نقطة مهمة جدا بكل جامعة، حيث إن كل جامعة بها شريك صناعى وآخر من الجامعة نفسها، ويتم تأهيل الطلاب على المستوى الحديث حاليا، والجامعات موجودة بـ"برج العرب، 6 أكتوبر، بورسعيد، أسيوط، الأقصر، ومحافظة الغربية".

وأكمل: "نستهدف أن يكون لدينا مجالات كثيرا، والجامعات تهتم بمجال الصحة والسكة الحديد وتصنيع المنتجات الخشبية، ونحن نستهدف صناعات كثيرة والدفع بالطلاب فى سوق العمل".