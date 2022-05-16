مايا مرسى: مصر حققت خطوات ثابتة في دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها باستضافة مصر لفعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف "والتي تحمل عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا".

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى كلمتها خلال فعاليات افتتاح القمة ، أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً بملفاتِ حقوقِ المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الـ6 سنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وتابعت : تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ، و اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 "عام المراة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ ، وتحتوى على 34 مؤشراً ، و أربعة أعمدة هي التمكين السياسي و الاقتصادي ، و الاجتماعي، والحماية ، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

وأضافت: كما أنشئ مرصدُ مصرَ الوطنيِ للمرأةِ لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشراتِ الاستراتيجية .

وأشارت الدكتورة مايا مرسى ، إلى أن مصر تعد الدولة الثانية عالمياً التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية ، كما أُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى و يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة ، وو وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالمياً مع المجلس القومي للمرأة ، واُطلقت خطط الادخار المالي في القري.

وقالت إنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مصر كانت أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ اشتملت ورقة السياسات علي أربعة مكونات رئيسية لتحد من تداعيات الفيروس علي المرأة وهى المكون الانساني ، والمرأة واتخاذ القرار ، والتأثير علي الفرص الاقتصادية ، وتعزيز البيانات والمعرفة ، و أطلق المجلس آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلي، حيث تم رصدُ أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الفيروس وحتي يناير 2021.

وتابعت : وقد احتلت مصرُ المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدءِ الجائحة.