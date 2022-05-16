حى الدقى يرفع إشغالات كوبرى ناهيا ويشغل السلم الكهربائى

القاهرة - سامية سيد - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، حملة مكبره تحت غطاء امنى، بمنطقة كوبرى مشاة منطقة ناهيا، وتم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين وإخلاء تام لكوبرى مشاة منطقة ناهيا، الذى يقع بين حى بولاق والدقى، كما تم تشغيل السلم الكهربائى لتسهيل عبور المواطنين.

وتم طلاء الاسوار الحديدية ورفع مستوى النظافة، كما تم وضع عدد 2 كشك نقاط مراقبة وملاحظة الحالة لمنع ارتداد الباعة الجائلين والمحافظة على الكوبرى من اى تعديات، تم تنفذ الحملة بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء.