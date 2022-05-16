التخطيط: الدولة تنفذ حزمة برامج ومبادرات لتأهيل المرأة وإشراكها فى التنمية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، فى كلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف، بمثابة ملتقى تنموى لتبادل الآراء والخبرات بين ممثلى الحكومات والمجتمع المدنى والمتخصصين.

وتابع خلال كلمته بافتتاح القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف : نشهد ما يمر به العالم من متغيرات اقتصادية وبيئة عالمية ومن هنا يأتى أهمية قضايا تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين

وأكد : اتخذت مصر حزمة من الإجراءات لمساندة المرأة منذ بداية جائحة كورونا ، حيث كانت مصر هى أول دولة تصدر ورقة سياسيات حول الاستجابة السريعة للمرأة فى ظل جائحة كورونا ، فضلا عن تطوير وإتاحة التمويل المتناهى الصغر للمرأة ليققز من 8.1 مليار جنية ل 9 مليار جنية لتمثل النساء المستفيدات حوالى نسبة 22 ٪ من المستفيدين .

وتابع : لا يخفى علينا تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وهو ما دفع مصر لاستضافة مؤتمر المناخ المرتقب بشرم الشيخ بهدف تحقيق تقدم ملموسا فى مجال التغيرات المناخية ومجابهتها .

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة البيئة التى تساعد المرأة على ممارسة حقوقها، حيث تمثل قضايا المرأة وتمكينها نقطة ارتقاء مضيئة فى رؤية الدولة المصرية ،

وقال إنه يتم تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات لتأهيل المرأة المصرية وإشراكها فى جهود التنمية وتولى المناصب القيادية، حيث تم تدريب 4 آلاف سيدة ورفع كفاءتهن لتولى المناصب القيادية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ، فضلا عن تكثيف الجهود لتدريب السيدات على مبادرات الرقمنة .