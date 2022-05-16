شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشهد فعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتور مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف "والتي تحمل عنوان إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا".

وفعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف " والتي تحمل عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا"، ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي ،وتعقد في الفترة من 16-19 مايو 2022 .

ويشهد فعاليات القمة مشاركة ممثلين عن العديد من بنوك التنمية متعددة الاطراف في مصر، ولفيف من الشخصيات العامة، فيما شاركت الدكتورة رانيا المشاط بفعاليات القمة عبر كلمة مسجلة تم عرضها خلال اللقاء











