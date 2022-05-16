أخبار مصر

مايا مرسى تشهد فعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشهد فعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتور مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف "والتي تحمل عنوان إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا".

 

وفعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف " والتي تحمل عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا"،  ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي ،وتعقد في الفترة من 16-19 مايو 2022 .

 

ويشهد فعاليات القمة مشاركة ممثلين عن العديد من بنوك التنمية متعددة الاطراف  في مصر، ولفيف من الشخصيات العامة، فيما شاركت الدكتورة رانيا المشاط بفعاليات القمة عبر كلمة مسجلة تم عرضها خلال اللقاء

 

df484a14-5f55-40c1-a29b-545c977ab7aa
 

 

f49afe78-3d9a-465c-b3a7-352f18448d5f
 

 

f92ed1b8-9c72-40b8-bd2b-27d4ef2b445c
 

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا