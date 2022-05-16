شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب أدوات زرع شعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب أدوات زرع شعر، ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اسطنبول علي رحلة طائرة الخطوط التركية اشتبه سعيد محمود رئيس الوردية وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي في الراكب المصري ح. ع . ا قادم من تركيا .

وبتمرير امتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد بدر وصفاء الدين مأموري الكشف بالأشعة واسلام قباري مدير الإدارة تم تأكيد الاشتباه، وقام سعد عبادي مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة من مصطفي حسين رئيس الوردية ومحمود غنيم مأمور الحركة وابراهيم شحاته أمن جمركي بحضور محمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهريب وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وخالد حواش مدير إدارة الوديعة تحت إشراف ايمن فوزي المشرف علي التعريفة فتبين وجود 198 عبوة أدوية بشرية لعلاج الاورام وأدوات زرع الشعر، وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ ٣٤٦ ألف جنيه.

وقرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.