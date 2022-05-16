شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل سفير إيطاليا بمصر ويزوران مركز الحي الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، السفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمحافظة بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك بهدف الإطلاع على آليات عمل المنظومة الجديدة والتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع.

وفى مستهل الزيارة، تم تفقد مركز طب أسرة الحي الإماراتي، بمحافظة بورسعيد، وتم التعرف على العيادات المتواجدة بالمركز بدءًا من عيادات طب الأسرة والأسنان مرورًا بعيادات الطوارئ ووحدة الأشعة، وصولًا إلى الإطلاع على رحلة المريض داخل المنشأة الصحية منذ دخوله المنشأة وحتى تلقيه الخدمة الطبية اللازمة له وصرف العلاج أو الإحالة لتلقى الخدمة ذات المستوى الأعلى، وذلك بأعلى مستويات الجودة العالمية.

وخلال تفقد مركز طب أسرة الحي الإماراتي، استمع السفير الإيطالي والوفد المرافق له عن قانون التأمين الصحي الشامل المصري ، وآليات اشتراك المواطنين بالمنظومة الجديدة للانتفاع من خدماتها الصحية، إضافة إلى التعرف على المواد التوعوية المعروضة عن منظومة التأمين الصحي الشامل على شاشات العرض الداخلية داخل مركز طب أسرة الحي الإماراتي.

فيما تم استعراض آليات ونظم ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الزيارة، فضلًا عن الإطلاع على السجل الإلكتروني الطبي للمريض وآلية التسجيل المميكن الموجود داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، وكذلم تم التعرف على شرح وافي لحملة «كن بطلًا وحارب الأمراض»، والتي يتم خلالها استخدام الشخصيات الكرتونية وكتيبات التلوين كمواد توعوية للأطفال بشكل مبتكر وجذاب عن آليات الوقاية من الأمراض المعدية وأبرزها "كوفيد 19".

وخلال الزيارة أيضًا تم استعراض نتائج حملة «كن بطلًا وحارب الأمراض» التوعوية في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي تأتي في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة إيني الإيطالية وشُركائها في المشروع، وذلك في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، والتي تناولت التوعية بسُبل الوقاية من الإصابة بـ "كوفيد 19 وأمراض الجهاز التنفسي، والتي وصلت إلى توعية أكثر من 10آلاف طالب من طلاب مدارس .

وفي ختام الزيارة، أبدى ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، إعجابه بما وجده على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد قائلًا «لقد شرفت بزيارة هذا الصرح الممتاز لقد قمتم بعمل رائع من أجل خدمة أهالي بورسعيد أتمنى أن قوم بزيارة أخرى وأتمنى لكم النجاح و التوفيق المستمر»، معربًا عن سعادته بوجوده في محافظة بورسعيد، لبحث سبل التعاون بين البلدين على أرض المحافظة، مشيداً بما تشهده المحافظة من تطور.