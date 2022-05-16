شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يقدم العزاء لرئيس الإمارات فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التعازي لقيادة الإمارات في وفاة رئيس البلاد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بناءا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في استقبال ولي العهد السعودي، بمطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن جزيل شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.



بن زايد يستقبل بن سلمان



بن سلمان في الإمارات