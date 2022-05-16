شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم:الأوراق البيضاء بالثانوية العامة بكراسة الأسئلة وليس كتيب المفاهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الأوراق البيضاء بامتخانات الثانوية العامة ستكون في كراسة الأسئلة وليس في كتيب المفاهيم.

وأوضح وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص أن كتيب المفاهيم سوف يكون بديلا للكتاب المدرسي ويستخدمه الطالب أثناء الامتحان ويتركه في اللجنة بعد انتهاء الامتحان .

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، وفى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.