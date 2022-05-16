مسئول أمريكى: الرئيس السيسي ملتزم بتوفير فرص النجاح لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ

القاهرة - سامية سيد - أكد كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ ديفيد ثورن، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير كافة المتطلبات لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "كوب 27" المقرر عقده بشرم الشيخ بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ثورن – خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة - أنه وجون كيرى مبعوث الرئيس الأمريكى للمناخ أدركا خلال لقائهما مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير الماضى التزامه بتعزيز الجهود الرامية إلى إنجاح مؤتمر شرم الشيخ القادم ودفع مستقبل الاقتصاد الأخضر فى مصر إلى الأمام.

وأضاف أن الولايات المتحدة حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى مصر لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشددا على أن بلاده تدعم الجهود المصرية الرامية إلى البناء على النتائج التى تحققت فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو "كوب 26" خلال مؤتمر "كوب 27" للمناخ الذى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وأشاد المسئول الأمريكى بالإجراءات التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس الأحد لتعزيز القطاع الخاص وتفعيل دوره فى "التحولات الخضراء" وتوفير المزيد من الحوافز والتى تجسد التقدم الحقيقى فى التحولات الاقتصادية فى مصر.

وأشار إلى أن زيارة وفد غرفة التجارة الأمريكية إلى مصر يستهدف تعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة فى ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "كوب 27" بشرم الشيخ.

وأكد أن مصر والولايات المتحدة تتبنيان وجهة نظر مشتركة بشأن ضرورة التصدى للتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية من منطلق إدراكهما أن حلول المناخ توفر فرصا اقتصادية هائلة تعزز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن استضافة مصر لمؤتمر "كوب 27" يؤكد إصرارها على تعزيز التزاماتها تجاه مواجهة التغيرات المناخية سواء داخل أراضيها أو القارة الإفريقية والعالم.