شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى: 4.5 مليون طن حجم الصادرات الزراعية سنويا بـ2.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المشروعات التي نفذتها الدولة، ومن بينها الدلتا الجديدة ستساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «لا توجد دولة تحقق الاكتفاء الذاتي لكافة المحاصيل، لكن النسبة ترتفع مع زيادة الإنتاج، والدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء بالنسبة لعدد من المحاصيل الزراعية»، مشيرا إلى أن حجم الصادرات الزراعية لمصر يصل إلى 4.5 مليون طن بإجمالي 2.5 مليار دولار سنويا.

وأضاف الدمرداش «مصر تصدر حاصلاتها الزراعية، لـ 90 دولة آخرها اليابان»، مؤكدا أن الدولة تدعم كافة المصدرين باستمرار. متابعا «بصفة عامة مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الاكتفاء والفواكه، رغم أن حجم الإنتاج يختلف وفقا للمواسم».