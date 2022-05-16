شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: واشنطن وحلفاؤها نفذوا 10 رحلات بالجسر الجوى العسكرى لدعم أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها نفذوا 10 رحلات ضمن الجسر الجوى العسكرى لدعم أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا تستهدف مدينة لفيف الأوكرانية بصواريخ من غواصات البحر الأسود.

ولفت المسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن القوات الروسية تحقق تقدما بطيئا فى دونباس، متابعا: لروسيا وأوكرانيا قدرات عسكرية كافية لمواصلة القتال.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل إلى اتفاق مع ممثلى العكسريين الأوكرانيين المحاصرين فى مجمع أزوفستال الصناعى فى ماريوبول لإخراج الجرحى منه.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين فتح ممر إنسانى ووقف لإطلاق النار لنقل العسكريين الجرحى من أزوفستال إلى مستشفى فى دونيتسك.

وفى السياق ذاته، قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده تلاحظ الرغبة الغربية فى إطالة أمد الحرب والصراع فى أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا قدر الإمكان، منوهًا بأنه حتى الآن نلاحظ أنه فى الغرب، ولا سيما فى الولايات المتحدة، توجد رغبة فى إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا.

وأضاف لوكاشينكو - خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى اليوم بموسكو، وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) الروسية -: "أنهم يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا قدر الإمكان وإغراقها فى الحرب، كما يقولون، ويمكنهم جعل هذه الحرب تشتعل على نطاق واسع، ونحن نشهد هذا أيضا".