أخبار مصر.. الرئيس يوجه بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية لموارد الزراعة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الانتاج الزراعى، بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الانتاج الزراعى، بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات. اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. تراجع سعر الدولار "قرشين" أمام الجنيه المصرى بختام التعاملات اليوم فى البنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 18.24 للشراء، 18.30 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان مسجلا 18.26 للشراء، 18.32 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.25 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع. سعر الدولار يتراجع "قرشين" أمام الجنيه المصرى بختام التعاملات اليوم بالبنوك أكد أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل مستمر رصيد الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى دائم الحرص على توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصرى على الرغم من الأزمات العالمية الطاحنة التى أفرزتها أزمة وباء فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتوفير مبلغ 55 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية خلال أزمة فيروس كورونا. قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 سجلت نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021. البنك المركزى: 3.3مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مارس 2022 السلع التموينية: الرئيس السيسي خصص 55 مليار جنيه لتوفير سلع خلال أزمة كورونا الرئاسة: الصادرات الزراعية تسجل طفرة غير مسبوقة خلال 2021 بـ 3 مليارات دولار رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأعلن أن الجلسة القادمة تنعقد فى 29 مايو. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والانعقاد القادم 29 مايو رئيس الوزراء يتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات بشرم الشيخ

الرئيس السيسي يوجه بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية للموارد بقطاع الزراعةالحكومة تنفى إلغاء مسابقة 30 ألف معلم لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة الـ " 30 ألف معلم" نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مسابقة الـ " 30 ألف معلم" نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن مسابقة الـ 30 ألف معلم قائمة كما هي دون إلغاء، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أنه جاري العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم التقديم في المسابقة إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg".

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إجراء المتابعة الدقيقة للمدارس خلال إجراء امتحانات نهاية العام، مضيفا خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن وزارة الاتصالات أتمت توصيل الألياف الضوئيه لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إتاحة بنية معلوماتية قوية بها لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات. وزير الاتصالات: متابعة دقيقة للمدارس خلال امتحانات نهاية العام لإزالة العقبات

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وبالتوسع في منح الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة . الأرصاد الجوية: طقس الغد حار وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 30 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد واصلت أسعار الذهب تراجعها في مصر لتنخفض 5 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 1075 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ليواصل الذهب هبوطه بعد تسجيل مستويات تاريخية مطلع هذا الشهر. استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول منشآت وتجهيزات الجامعات التكنولوجية الجديدة ، والتي يبلغ عددها 6 جامعات تكنولوجية بالمرحلة الثانية. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع وجود غطاء سحابى يعمل تقليل سطوع الشمس . فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصرى، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية التاسعة عشر لطلبة جامعة بنى سويف، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتوعية بتحديات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة. كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الاثنين، عن موقف النجم المصري محمد صلاح وزميله فيرجيل فان دايك من المشاركة فى مباراتي ليفربول الأخيرتين أمام ساوثهامبتون ووولفرهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. أكد أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الهيئة وضعت العديد من الخطط لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولتوفير السلع التموينية والقمح بأقل أسعار ممكنة، لافتا إلى أن موازنة العام المالى 2022/2023 وصلت إلى 90 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز. السلع التموينية: نستهدف رفع الطاقة التخزينية للقمح لـ5 ملايين طن بنهاية العام التايمز: انتهاء موسم محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار لجان الامتحانات، فى الأسبوع الأخير من شهر مايو الجارى، موضحة أنه سيتم إعلانها واتاحتها للطلاب إلكترونيا للاستعلام عنها. شيع العشرات، جثمان الكاتب الصحفى الراحل صلاح منتصر، الى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم، ويتم دفن الجثمان فى مدافن العائلة . تشييع جثمان الكاتب الصحفى صلاح منتصر إلى مثواه الأخير.. صور التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية ومقار اللجان الأسبوع الأخير من مايو بمشاركة وزيرة الهجرة.. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشرة الأرصاد: تحسن فى درجات الحرارة وغطاء سحابى يقلل فترات سطوع الشمس الأرصاد الجوية: طقس الغد حار وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 30 درجةأسعار الذهب تواصل التراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1075 جنيهاالتعليم العالى: إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار جنيه

وزير الزراعة يستعرض أمام الرئيس السيسي مستجدات موسم حصاد القمح الحالىصحيفة كويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع فى منح إعفاءات ضريبية للشركات