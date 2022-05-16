رئيسة "قومي المرأة" تستقبل السفير الإسباني لمناقشة سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، رامون خيل كاساريس السفير الإسباني لدى مصر، وفينتورا رودريجيث المنسق العام للتعاون الإسباني في مصر، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وعبرت مرسي عن سعادتها بالشراكة والتعاون المثمر خلال الفترة الماضية وتطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل بما يخدم المرأة المصرية ويعود عليها بالنفع هي وأسرتها، كما عرضت جهود مكتب الشكاوى بالمجلس خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أنه يعد أحد الإدارات الرئيسية ضمن هيكل المجلس ويعمل به العديد من المحامين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من تخصصات متنوعة، مؤكدة أنه حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر وله دور مهم في توصيل شكاوى المرأة للجهات المعنية بحلها ومتابعة التدخلات بصددها، بالإضافة إلى المراجعة والاقتراح وتقديم المشورة في مجال السياسات والتشريعات.