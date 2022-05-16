"دينية النواب" تناقش موازنة قطاع المعاهد الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اليوم، اجتماعين لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص قطاع التعليم.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص قطاع المعاهد الأزهرية.

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعين غدًا الثلاثاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، وفيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المستشفيات التعليمية \قطاع الصحة): مستشفى طب بنين الأزهر– أسيوط، مستشفى دمياط الجامعي، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى طب بنين الأزهر – مدينة نصر، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى باب الشعرية الجامعي.