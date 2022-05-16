شك دموي وتشبث بالحياة.. أربعيني يمزق طليقته بـ7 طعنات في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات شروع عاطل في قتل طليقته بمنطقة أوسيم، شمال المحافظة.

المعاينة التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بينت أن المتهم سدد 7 طعنات في أماكن متفرقة بجسد طليقته ولاذ بالفرار.

تلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات ربة منزل مصابة بطعنات بالجسم، وتخضع للعناية الفائقة.

توجيهات سريعة من العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، لضباط المباحث بفحص الواقعة وسماع أقوال المصابة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة والأداة المستخدمة.

جهود الرائد وليد كمال معاون أول مباحث أوسيم، توصلت إلى أن مشادة كلامية بين مسجل خطر وطليقته تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها سلاحا أبيض مسددًا لها 7 طعنات بالجسم لتسقط مغشيا عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم، من ضبط المتهم وأداة جريمته وأقر بفعلته معلللا السبب لشكه في سلوكها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إلى النيابة العامة للتحقيق.